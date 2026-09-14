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Aydın’da okul çevrelerinde ilk gün denetimi

Aydın’da okul çevrelerinde ilk gün denetimi
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Aydın’da okul ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler sıklaştırılırken, Efeler ilçesinde ilk gün 304 şahıs sorgulandı, 85 işletme denetlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Aydın'da okul ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler sıklaştırılırken, Efeler ilçesinde ilk gün 304 şahıs sorgulandı, 85 işletme denetlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırıldı. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk gününde emniyet ekipleri tarafından okul çevreleri ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 304 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 85 işletme de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Öğrencilerin eğitim dönemini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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