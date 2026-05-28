Meteoroloji'den Aydın'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre Aydın'da bugün öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları ani yağış ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan tahminlere göre, Aydın'da sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kentte özellikle 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Rapora göre rüzgarın gün boyunca farklı yönlerden saatte 5 ila 20 kilometre hızla eseceği tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybederek havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Cuma günü en yüksek sıcaklığın 32 derece olması beklenirken, Cumartesi ve Pazar günleri termometrelerin 33 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - AYDIN

