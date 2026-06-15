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Bu park bir gecede bu hale geldi

Bu park bir gecede bu hale geldi
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Aydın'da yılın en sıcak günlerinde vatandaşların serinlemek için akın ettiği Aytepe Mesire Alanı, piknik yapan bazı kişilerin çöplerini gelişigüzel atması ve alanı temizlememesi nedeniyle bir gecede çöplüğe dönüştü. Diğer vatandaşlar bu durumdan mağdur olduklarını belirtti.

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da, mesire alanları bazı kişilerin sorumsuzca davranışları yüzünden adeta çöplüğe dönüyor. Bu durum mesire alanlarında vakit geçirmek isteyen diğer vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Aydın Efeler ilçesinin tepesinde bulunan ve yaz geceleri serin olduğu için vatandaşların akın ettiği Aytepe Mesire Alanı, bir gecede adeta çöplüğe döndü. Yerel yönetimlerin vatandaşların daha rahat vakit geçirmesi için çöp bidonu ve çeşme bulundurduğu Aytepe Mesire Alanı'nın durumu sabah bölgeye gelen vatandaşları şaşırttı. Gece bölgede piknik yapıp vakit geçiren şahısların çevreye gelişigüzel attığı çöpler ve temizlemeden bıraktıkları masalar nedeniyle güzelim park bir gecede çöplüğe döndü.

Kamuya açık ortak alanların duyarlı kullanılmasını isteyen vatandaşlar, "Yerel yönetimler şehrin en güzel yerini halka açmış ve binlerce kişi buraya gelip hem piknik yapıyor hem de serinliyor. Ancak sorumuz kişilerin oluşturduğu bu kirlilik alandan başka insanların faydalanmasına engel oluyor" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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