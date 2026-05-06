Aydın'da kestane ağaçları biyolojik mücadele ile korunuyor

Aydın'da kestane ağaçları gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadele ile korunurken, yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kestane ağaçlarımız için ciddi tehdit oluşturan Kestane Gal Arısı ile mücadele ele alındı. Zararlıya karşı en etkili yöntemlerden biri olan Torymus sinensis salınımı ve sahadaki uygulama stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Doğayı, yine doğanın gücüyle koruma anlayışıyla; orman teşkilatımızla iş birliği içinde kestane üretiminde sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz" denildi. - AYDIN

