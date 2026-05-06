Aydın'da kestane ağaçları biyolojik mücadele ile korunuyor

Aydın'da kestane ağaçları, kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele ile korunuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, Torymus sinensis salınımı ve uygulama stratejileri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, kestane ağaçlarımız için ciddi tehdit oluşturan Kestane Gal Arısı ile mücadele ele alındı. Zararlıya karşı en etkili yöntemlerden biri olan Torymus sinensis salınımı ve sahadaki uygulama stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Doğayı, yine doğanın gücüyle koruma anlayışıyla; orman teşkilatımızla iş birliği içinde kestane üretiminde sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
