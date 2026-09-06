Aydın'da İncir Bahçesine Asılan 'İncir Yimek Selbes' Notu Görenleri Gülümsetti
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kırsal Mesutlu Mahallesi'nde bir hayırsever, yol kenarındaki incir bahçesine Ege şivesiyle 'İncir yimek selbes' yazılı not astı. Osmanlı'dan bu yana süren paylaşma geleneğini yaşatan bu davet, yoldan geçenlerin taze incir yemesine olanak sağlarken, toplumda birlik ve dayanışma mesajı verdi. Notu görenler hem gülümsedi hem de bahçe sahibine teşekkür etti.
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Mesutlu Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir incir bahçesine asılan Ege şiveli "İncir yimek selbes" yazılı not, görenlerin hem içini ısıttı hem de paylaşmanın önemini gözler önüne serdi.
Aydın'ın kırsal mahallelerinde Osmanlı Dönemi'nden bu yana hayır geleneği devam ediyor. Başta incir olmak üzere pek çok meyvenin yetiştiği bahçelerin kenarında yoldan gelip geçenlerin yiyebilmesi için asılan 'yemek helaldir' yazıları, paylaşmanın önemini gözler önüne seriyor. Hayırsever bir vatandaş da, Efeler ilçesi kırsal Mesutlu Mahallesi yakınlarında kendisine ait yol kenarındaki incir ağaçlarının üzerine not bıraktı. Hayırsever vatandaşın Aydın şivesiyle yazdığı "İncir yimek selbes" notu görenleri gülümsetti. Hayırsever vatandaş, astığı not ile incir ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını da teşvik etti.
Yoldan geçerken notu görüp taze incir koparıp yiyen vatandaşlar ise hayırsever bahçe sahibine teşekkür ederken, kırsal bölgelerde paylaşma kültürünün hala daha devam ettiğini ifade etti.