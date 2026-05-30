Aydın'da hava sıcaklıkları artacak

Aydın'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının 3-4 derece artması bekleniyor.

İl genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı hava yerini sıcak havaya bırakacak. Yarından itibaren Aydın'da hava sıcaklıklarının artarak 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Aydın'da havanın bugün az bulutlu ve açık 30, yarın az bulutlu 32, Pazartesi, Salı, Çarşamba günü ise parçalı bulutlu ve 34 derece olacağı tahmin edilirken, yağış beklenmiyor. - AYDIN

