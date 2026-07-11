Haberler

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasıyla Aydın'da Pazar günü sıcaklık 40 dereceye ulaşacak. Yetkililer vatandaşları sıcak saatlerde dikkatli olmaya çağırdı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, hafta sonu etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklığı Pazar günü 40 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre Aydın'da sıcak hava etkisini sürdürecek. Bugün il genelinde havanın açık ve az bulutlu geçmesi beklenirken, günün en yüksek sıcaklığının öğle saatlerinde 38 dereceye ulaşacağı tahmin edildi. Sabah saatlerinde 28 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı, 09.00-12.00 saatleri arasında 33 dereceye, 12.00-15.00 saatleri arasında ise 38 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra sıcaklığın 37 derece olması beklenirken, akşam saatlerinde 32, gece saatlerinde ise 28 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın gün içerisinde güney ve güneybatı yönlerinden, öğleden sonra ise kuzeybatı yönünden saatte 20 ila 30 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre ise Aydın'da 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 23 ila 40 derece arasında seyretmesi beklenirken, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde de en yüksek sıcaklığın 39 derece olması tahmin ediliyor. Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek özellikle günün en sıcak saatlerinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti