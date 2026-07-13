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Hafta boyunca sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek

Hafta boyunca sıcaklık 40 dereceye kadar yükselecek
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Meteoroloji verilerine göre Aydın'da hafta boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren 40 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olunması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da hafta boyunca az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının ise hafta ortasından itibaren 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 13 Temmuz Pazartesi günü Aydın'da gün boyunca az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah saatlerinde 29 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 40 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın gün içerisinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 20 ila 55 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte sıcak hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Salı günü en düşük 22, en yüksek 38 derece, çarşamba günü 21 ila 39 derece arasında seyredecek hava sıcaklığının, perşembe ve cuma günleri ise 24 ila 40 derece arasında olması bekleniyor. Tahminlere göre hafta boyunca gökyüzü az bulutlu ve açık olacak.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların güneşin dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları, bol sıvı tüketmeleri ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak havaya karşı tedbirli davranmaları gerektiğini belirtiyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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