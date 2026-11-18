Bozdoğan'da doğadan mantar toplayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirilirken, zehirli mantarların yalnızca görünüşüne bakılarak ayırt edilemeyeceği uyarısı yapıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Bozdoğan Açık Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen çalışmaya Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Mantar toplayıcıları ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmede, doğadan toplanan mantarların tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Çalışmada, zehirli mantarların neden olabileceği sağlık riskleri ve mantar zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Özellikle doğada yetişen mantarların zehirli olup olmadığının yalnızca dış görünüşüne bakılarak anlaşılamayacağına dikkat çekildi. Uzmanlar tarafından kesin olarak tanımlanmayan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların muhtemel zehirlenme vakalarına karşı dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı