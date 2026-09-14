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Ayağına misina ve ip dolanan karga kurtarıldı

Ayağına misina ve ip dolanan karga kurtarıldı
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Elazığ’da ayağına misina ve ip dolanan yavru karga, jandarma personelleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.

Elazığ'da ayağına misina ve ip dolanan yavru karga, jandarma personelleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice Gölü kenarındaki bir kampta bulunan jandarma personelleri ve bekçi, yavru bir karganın uçamadığını fark etti. Bunun üzerine yanına yaklaşan şahıslar, karganın ip ve misinaya dolandığını fark etti. Şahıslar, kargayı kurtararak tekrar doğaya saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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