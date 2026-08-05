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Bitlis'te mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bitlis'te mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bitlis’te ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bitlis'te ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Hüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan Kanarya Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Ayağına dolanan ipin ağacın dallarına da sarılması sonucu mahsur kalan karga, çırpınmasına rağmen bulunduğu yerden kurtulamadı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüterek kargayı bulunduğu yerden indirdi. Ayağındaki ip özenle kesilerek kurtarılan karganın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından karga yeniden doğal yaşam alanına bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, ekiplerin yalnızca insanlara değil tüm canlılara yönelik gösterdiği hassasiyet takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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