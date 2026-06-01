Atmacanın saldırdığı yavru kazı devlet hastanesine götürdü: İlk müdahaleyi güvenlik görevlisi yaptı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde atmacanın saldırısına uğrayan yavru kaz, sahibi tarafından devlet hastanesine götürüldü. Veteriner bulunamayınca, güvenlik görevlisi İbrahim Demirkıran kazın yarasına pansuman yaparak adeta veteriner hekim gibi müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, bahçesinde bulunan yavru kazı bir atmacanın saldırısından kurtaran bir vatandaş, hayvanın boyun bölgesinde oluşan yaralanma nedeniyle acil yardım arayışına girdi. Veteriner hekime ulaşamayan vatandaş, çareyi Karakoçan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurmakta buldu. Hastanede görevli nöbetçi güvenlik personeli İbrahim Demirkıran, yaralı kazı geri çevirmeyerek örnek bir davranış sergiledi. Yaralı hayvana şefkatle yaklaşan Demirkıran, boyun bölgesindeki yaraya ilk yardım ve pansuman uygulayarak kazın durumunun stabil hale gelmesine yardımcı oldu. Kazın boynunu çubuklar ile destekleyen ve dikkatlice saran güvenlik görevlisinin müdahalesi, adeta bir veteriner hekimi aratmadı.

İlk müdahalesi yapılan kaz, daha sonra gerekli veteriner kontrollerinin sağlanması amacıyla sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

