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Mahallelinin 'şelale' talebi

Mahallelinin 'şelale' talebi
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Samsun'un Kavak ilçesindeki Atayurt Şelalesi'nin kamelya, ızgara alanı ve dinlenme yerleriyle donatılması için muhtar yetkililerden destek istedi.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi'nde bulunan Atayurt Şelalesi'nin sosyal donatılarla desteklenerek daha kullanışlı hale getirilmesi istendi.

Mahalle Muhtarı Burhan Ayrancı, şelaleye kamelya, ızgara alanı ve çeşitli dinlenme alanlarının kazandırılması için yetkililerden destek talebinde bulundu.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların aileleriyle birlikte piknik yaptığı ve doğayla iç içe vakit geçirdiği Atayurt Şelalesi'nin bölge halkı için önemli bir yaşam alanı olduğunu belirten Muhtar Burhan Ayrancı, yapılacak düzenlemelerin ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunacağını ifade etti.

Ayrancı, "Vatandaşlarımız Atayurt Şelalesi'nde aileleriyle birlikte piknik yapıyor, doğanın tadını çıkarıyor. Şelalemize kamelya, ızgara alanı ve diğer sosyal donatıların yapılmasını talep ediyoruz. Atayurt Şelalemizi daha güzel ve daha kullanışlı hale getirmek için yetkililerin desteklerini bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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