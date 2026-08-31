İslahiye'de Serinleme Sevinci: Sıcaktan Bunalan Köpekler Baraja Girdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla bunalan köpekler, serinlemek için baraj gölüne girerek dikkat çekti. Aşırı sıcakların etkili olduğu bölgede hayvanların bu davranışı görüntülendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan köpekler baraj suyuna girerek serinliyor.
Hava sıcaklarının 37 dereceyi bulduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı hayvanlar serinlemek için baraj gölüne girdi. Özellik aşırı sıcaktan bunalan köpekler bölgede bulunan baraja girerek serinledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı