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Artvin Kemalpaşa'da dereye düşen buzağı, akıntıdan kurtarılıp sahibine teslim edildi

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Artvin Kemalpaşa'da dereye düşen buzağı, akıntıdan kurtarılıp sahibine teslim edildi
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Artvin Kemalpaşa'da dereye düşen buzağı, güçlü akıntıya kapılarak sürüklendi. Vatandaşlar bel seviyesini aşan suya girip buzağıyı kıyıya yönlendirdi; kıyıda sopayla destek veren bir kişiyle birlikte kurtarılan buzağı sahibine teslim edildi.

Artvin'de dereye düşerek akıntıya kapılan buzağı, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinde dereye düşen buzağı, güçlü akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Hayvanın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkamadığını gören Doğay Kınacı ve yanındaki bir vatandaş, tereddüt etmeden dereye girdi. Suyun bel seviyesini aştığı ve akıntının ayakta durmayı güçleştirdiği noktada buzağıya ulaşan vatandaşlar, hayvanı kıyıdaki kayalıklara doğru yönlendirdi. Kıyıda bekleyen bir başka vatandaş da elindeki uzun sopayla kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Buzağıyı kurtaran Doğay Kınacı, yaşananları anlatarak "Buzağının akıntıya kapıldığını görünce tereddüt etmeden dereye indim. Buzağıyı ipinden tuttum ve arkadaşların da yardımıyla dereden çıkardık. Daha sonra sahibine haber verdik" dedi.

Kurtarma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, buzağı güvenli şekilde sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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