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Artvin Hopa'da sağanak ve rüzgarın oluşturduğu dalgalar metrelerce yükseldi

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Artvin Hopa'da sağanak ve rüzgarın oluşturduğu dalgalar metrelerce yükseldi
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Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar mendireğe çarparak metrelerce yükseldi. Yağış cadde ve sokaklar ile sahil şeridinde yer yer su birikintilerine yol açtı; yağışa rağmen araç ve yaya trafiği sürdü.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, mendireğe çarparak metrelerce yükseldi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, cadde ve sokaklar ile sahil şeridinde yer yer su birikintilerine neden oldu. Rüzgarın etkisiyle direklerdeki bayraklar sert şekilde dalgalanırken, yağışa rağmen günlük yaşam devam etti. Rüzgar nedeniyle Karadeniz'in Hopa Limanı çevresinde ve kıyı kesimlerinde şiddetli dalgalar oluştu. Mendireğe çarpan dalgaların metrelerce yükseldiği görüldü. Limandaki siloların bulunduğu bölgede de kıyıya vuran dalgalar görüntülendi. Yağış nedeniyle yolların ıslandığı ilçede, araç ve yaya trafiği sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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