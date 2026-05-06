Artvin'de Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelan, Sarp Sınır Kapısı yolunda ulaşımın durmasına neden oldu.

Sarp Gümrük Kapısı'na yaklaşık 500 metre mesafede yaşanan olayda, yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. Heyelan sırasında yolda duran bir tır da düşen kayaların isabet etmesi sonucu zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edilirken, ekiplerin iş makineleriyle yolu temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yolun kaya temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açılması bekleniyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı