Artvin'de haziran ayında kar mesaisi

Artvin'de haziran ayının ortasında yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarını sürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yüksek kesimlerinde bu kış etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yollarının ulaşıma açılması için sahada görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, Güloğlu, Nopapeny, Yurt Yaylası ve devamındaki Sırt Yaylası'na ulaşmayı başardı.

Yaz mevsiminin yaşandığı günlerde karla mücadele çalışması yürütülmesi dikkat çekerken, bölgede yer yer 5-6 metreleri bulan kar örtüsü ekiplerin ilerlemesini zorlaştırıyor. Buna rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Karın yoğunluğu nedeniyle ekipler çalışmalarını Çamlıca yolu üzerinden Agara Yaylası istikametine kaydırdı. İş makineleriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında kapalı yayla yollarının tamamının en kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı