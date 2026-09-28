Artvin'de anne yaban keçisi iki yavrusuyla kayalıklarda görüntülendi

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Artvin'de anne yaban keçisinin iki yavrusuyla birlikte sarp kayalıklarda ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Annelerinin peşinden giderek kayalara tırmanmaya çalışan yavruların görüntüleri ilgi çekti.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedilen görüntülerde, anne yaban keçisinin kayalık arazide ilerlediği, iki yavrusunun da onu takip ederek aynı yolu aşmaya çalıştığı görülüyor. Yavrular, kayaların üzerinde adım atıp dengelerini bulmaya çalışırken anneleri de yakınlarında durarak onları bekliyor.

Zaman zaman annelerinin çevresinde dolaşan yavrular, ardından kayalıklara tırmanarak onun peşinden ilerliyor. Sarp arazideki bu anlar, yavru yaban keçilerinin tırmanmayı öğrenme sürecini gözler önüne seriyor.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, görüntüleri "Yavruların huzurla ilerleyebilmesi için anne her zaman tetiktedir" notuyla paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı