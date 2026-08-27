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Arpaçay'da Dolu Sürprizi: Yayla Beyaza Büründü

Arpaçay'da Dolu Sürprizi: Yayla Beyaza Büründü
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Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaylada bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaylada bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Arpaçay'da etkili yağmur, daha sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Bardaklı köyü yaylasında bulunan vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Etrafın kısa sürede beyaza büründüğü yaylada, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; vatandaşın yağan doluyu göstermesi, eline doluyu alması ve "hayvanlarımız zarar gördü" demesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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