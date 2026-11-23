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Arnavutköy ve Silivri'de etkili olan dolu yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. Sürücüler ve vatandaşların yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Arnavutköy ve Silivri'de fırtına ile dolu yağışı etkili oldu. İki ilçede de etkili olan dolu yağışı ile yollar beyaza büründü. Silivri'de dolu yağışı sonrası vatandaşlar ve pazarcıların yaşadığı zor anlar kameralar tarafından kaydedildi. Arnavutköy'de de sürücülerin ve vatandaşları doludan olumsuz etkilendiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı