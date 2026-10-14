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Arnavutköy'de su dolan okul lojmanında mahsur kalan kediyi mahalle muhtarı kurtardı

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Arnavutköy'de su dolan okul lojmanında mahsur kalan kediyi mahalle muhtarı kurtardı
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Arnavutköy'de akşam saatlerinde şiddetli yağışta su dolan okul lojmanında mahsur kalan kedi, mahalle muhtarı Ersin Esenboğa tarafından kurtarıldı. Kedinin sesini duyan Esenboğa lojmana girerek boğulma tehlikesi geçiren hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Arnavutköy'de şiddetli yağış sırasında su dolan okul lojmanında mahsur kalan Kedi, mahalle muhtarı Ersin Esenboğa tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında su dolan okul lojmanında bir kedi mahsur kaldı. Bölgede bulunan mahalle muhtarı Ersin Esenboğa, kedinin sesini duyunca hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Kediye ulaşmak için lojmana giren Esenboğa, boğulma tehlikesi geçiren hayvanı bulunduğu yerden alarak kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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