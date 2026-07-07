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Fıstıklı'da içme suyu tesisi projesinde sona doğru

Fıstıklı'da içme suyu tesisi projesinde sona doğru
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Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde, artan nüfus ve yaz yoğunluğu nedeniyle başlatılan içme suyu tesisi ve arıtma projesi tamamlanma aşamasına geldi. Modern arıtma sistemiyle köye daha kaliteli ve sürdürülebilir su temini hedefleniyor.

Yalova Valiliği İl Özel İdaresi tarafında Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyü'nde (Küptepe deposu) yürütülen içme suyu tesisi ve arıtma projesinde sona gelindi.

Artan nüfus ve özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun kullanım göz önünde bulundurularak başlatılan proje kapsamında, köyün içme suyu altyapısı güçlendirilirken modern arıtma sistemiyle daha kaliteli ve güvenli su temini hedefleniyor.

Tamamlanma aşamasına gelen tesisin kısa süre içerisinde devreye alınması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Fıstıklı köyü'nde uzun vadeli ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sağlanmış olacak.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, köylerde altyapıyı güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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