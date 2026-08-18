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Arıcılıkta Kovan Sayım Çalışmaları Sürüyor

Arıcılıkta Kovan Sayım Çalışmaları Sürüyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üreticilerin desteklemelerden etkin bir şekilde faydalanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı verilerle takip edilebilmesi amacıyla sahadaki çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından arıcılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üreticilerin desteklemelerden etkin bir şekilde faydalanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin sağlıklı verilerle takip edilebilmesi amacıyla sahadaki çalışmalar devam ediyor.

Çay ve Sultandağı ilçelerinde arıcılık yapan üreticilerin desteklemelerden faydalanabilmesi ve faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda arılı kovanların tespit ve sayımı yapılarak üreticilerin kayıtlarının güncellenmesi sağlandı.

Sürdürülebilir ve kaliteli bal üretiminin desteklenmesi amacıyla sahadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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