Elazığ'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şimşekler, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Peş peşe çakan şimşekler, ilçede etkileyici görüntüler oluştururken, bu anlar Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Karanlık gecede peş peşe çakan şimşekler, ilçede etkileyici görüntüler oluşturdu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, Rıdvan Güler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı