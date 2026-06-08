Mendereslerin eşsiz güzelliği dron kamerasına yansıdı

Ardahan'da yazın gelişiyle birlikte doğada oluşan menderesler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Özellikle yazın ilk günlerinde etkili olan yağışlarının ardından canlanan bitki örtüsüyle birlikte daha da belirgin hale gelen menderesler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Yeşilin ortasında uzanan kıvrımlı su yolları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geniş çayır ve meralar arasında adeta doğanın fırçasından çıkmış bir tabloyu andıran menderesler, dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, suyun yıllar içerisinde şekillendirdiği kıvrımların oluşturduğu doğal güzellik dikkat çekti.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken menderesler, sunduğu eşsiz manzarayla bölgenin saklı güzellikleri arasında yer alıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı