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Ardahan'da sağanak su birikintileri oluşturdu, sürücüler ve yayalar zorlandı

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Ardahan'da sağanak su birikintileri oluşturdu, sürücüler ve yayalar zorlandı
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Ardahan'da meteorolojik uyarıların ardından sabah etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı; trafikte yoğunluk oluştu, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Ardahan'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteorolojik uyarıların ardından sabah saatlerinde kentte etkisini gösteren yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.

Sağanak nedeniyle trafikte de zaman zaman yoğunluk yaşandı. Yetkililer sürücüleri yağış sırasında hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini artırmaları ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda daha dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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