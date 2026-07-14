Haberler

Sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı mest etti

Sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı mest etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, doğaya eşsiz bir güzellik kattı. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ardahan'da etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren renk cümbüşü, görenleri hayran bıraktı. Yağmur bulutlarının dağılmasıyla birlikte oluşan gökkuşağı, doğaya eşsiz bir güzellik kattı.

Kısa süreliğine görülebilen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekerken birçok kişi bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Yağış sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan doğa olayı, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Özellikle yeşilin her tonuna bürünen doğayla bütünleşen gökkuşağı, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Serhat Soylu, bu güzel manzaranın ardından bol bol fotoğraf çekerek anı kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yer yer sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yağışın ardından oluşan gökkuşağı ise günün en güzel karelerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

125 milyon liranın izi sürüldü, en yakınındaki isim de dosyaya girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi

Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Otomotiv devinden şok karar! 50 bin kişi daha işsiz kalacak

Otomotiv devinden şok karar! Binlerce kişiyi kapı önüne koyacak
Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var