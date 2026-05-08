Kura Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Ardahan'da debisi yükselen nehir suları, tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve baharın gelmesiyle eriyen kar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi.

Evler su altında kaldı

Nehrin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Su seviyesi giderek yükselen Kura Nehri, bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başlarken ev sahiplerini de tedirgin etti. Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükseleceğini belirten vatandaşlar, evlerin sular altında kalabileceğini belirtti. - ARDAHAN

