Beyaza bürünen Ardahan Kalesi havadan görüntülendi
Ardahan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, kenti olumsuz etkilerken tarihi Ardahan Kalesi'nin beyaz örtü ile kaplanmış hali havadan görüntülendi. Kalenin Osmanlı dönemine ait tarihi yapısı kar manzarası ile dikkat çekti.
Ardahan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kent havadan görüntülendi.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kent merkezinde bulunan tarihi Ardahan Kalesi karla kaplandı. Osmanlı döneminde,16. Yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen, günümüze kadar ulaşmayı başaran Ardahan Kalesi'nde seyirlik manzaralar oluştu.
Kalenin beyaz örtü ile kaplanmış hali havadan görüntülendi.
