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Hanak'ta Ağustos'ta Dolu Sürprizi

Hanak'ta Ağustos'ta Dolu Sürprizi
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Ardahan’ın Hanak ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

İlçede başlayan yağmur, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda beyaz örtü oluşurken, dolu tanelerinin büyüklüğü dikkat çekti.

Ağustos ayında yaşanan dolu yağışı, ilçede adeta kış manzaralarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, etkili olan yağışı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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