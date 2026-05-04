Araban'da 'süper hücre' fırtınası fıstık bahçelerine zarar verdi

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan 'süper hücre' fırtınası, Antep fıstığı başta olmak üzere tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Zarar gören alanlarda inceleme yapıldı.

Önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağışın ardından, Araban ilçesinde özellikle fıstık bahçelerinde hasar oluştu. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Dr. Hafize Hasar ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

Heyet, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ile Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Mühendisi Adil Turgut eşliğinde Beydilli, Emir Haydar, Sarıkaya ve Yaylacık mahallelerinde zarar tespit çalışması gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, fırtınanın ilçede ciddi etkilere yol açtığını belirterek, "Şiddetli rüzgar, dolu ve sağanak yağış nedeniyle fıstık bahçelerimiz zarar gördü. Üreticilerimizle birlikte sahada incelemeler yaptık, hasarın boyutunu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Altun, zarar tespit çalışmaları için bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

