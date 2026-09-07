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Serik'teki Yangın Kontrol Altında

Serik'teki Yangın Kontrol Altında
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Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yaklaşık 600 personelin katıldığı söndürme çalışmalarında 160 hektar alan zarar gördü, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Dün, gündüz saatlerinde Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkiinde orman dışı alanda çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. İlk etapta 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 600'a yakın personelin söndürme çalışmalarına katıldığı yangında şuana kadar 160 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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