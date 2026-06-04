Kedinin yılanla oynadığı anlar cep telefonu kamerasında

Antalya'da bir kedi karşılaştığı yılan ile dakikalarca oynadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte özellikle kırsal bölgelerde çok sayıda yılan görülmeye başladı. Kimi zaman evlere kimi zaman işyerlerine giren yılanlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Antalya'nın Kepez İlçesine bağlı Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde bir merdiven başlangıcında yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı gören iki kediden biri onunla oynamaya başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yılan savunma pozisyonuna geçerek kedinin pati darbelerinden kaçmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı