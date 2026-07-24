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Antalya’da aniden bastıran yağmur, tatilcilere temmuz ayında şemsiye açtırdı

Antalya’da aniden bastıran yağmur, tatilcilere temmuz ayında şemsiye açtırdı
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Günlerdir sıcak hava ve nemin etkili olduğu turizm kenti Antalya’da, bir anda bastıran yağmur nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler neye uğradığını şaşırdı.

Günlerdir sıcak hava ve nemin etkili olduğu turizm kenti Antalya'da, bir anda bastıran yağmur nedeniyle yerli ve yabancı tatilciler neye uğradığını şaşırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan tatilciler, ağaç altları ve iş yerlerinin önündeki tentelere sığınırken, bazı tatilciler ise temmuz ayında şemsiye açmak zorunda kaldı.

Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizmin başkenti Antalya'da, günlerdir yakıcı güneş ve bunaltıcı nem ile etkisini sürdürürken, akşam saatlerine doğru aniden başlayan yağmur kentteki tatilcileri neye uğradığını şaşırttı. Hava sıcaklığının 35, hissedilenin 40 derecelerin üstüne çıktığı, nem oranının ise yüzde 85'lere ulaştığı Antalya'da gün boyu güneşli hava hakimken, saat 17.30 sıralarında yaklaşık 15 dakika etkili olan yağmur, kent sakinleri ve tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle bazıları ağaç altlarına, bazılarıysa iş yerlerinin önündeki tentelere sığındı. Bazı tatilciler ise güneşten korunmak için yanında taşıdıkları şemsiyeleri yağıştan korunmak için açmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre cumartesi günü kentte yağış bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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