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Antakya ve Reyhanlı’da yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalandı

Antakya ve Reyhanlı’da yerleşim yerlerine giren yılanlar yakalandı
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Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sıcak havanın hissettirdiği bölge sürüngenler, insanların yaşam alanlarında görülmeye devam ediyorlar. Antakya ve Rayhanlı ilçelerinde yerleşim yerinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, farklı noktalarda görülen yılanları titiz çalışma sonucunda güvenli şekilde yakaladı.

Yakalanan yılanlar daha sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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