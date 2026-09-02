Hatay'da Araç Motorlarında Mahsur Kalan Kediler Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde araç motorlarına giren iki kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kediler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Hatay'da 2 farklı noktada araç motorunda mahsur kalan kediler kurtarıldı.
Antakya ve İskenderun ilçelerinde farklı noktalarda araçlarının motor kısımlarına kedi giren vatandaşlar itfaiye yardım istediler.
İhbarlar üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, mahsur kalan hayvanları titiz çalışmalar sonucunda bulundukları yerlerden kurtardı.
Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı