Haberler

Hatay'da Araç Motorlarında Mahsur Kalan Kediler Kurtarıldı

Hatay'da Araç Motorlarında Mahsur Kalan Kediler Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde araç motorlarına giren iki kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra kediler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay'da 2 farklı noktada araç motorunda mahsur kalan kediler kurtarıldı.

Antakya ve İskenderun ilçelerinde farklı noktalarda araçlarının motor kısımlarına kedi giren vatandaşlar itfaiye yardım istediler.

İhbarlar üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, mahsur kalan hayvanları titiz çalışmalar sonucunda bulundukları yerlerden kurtardı.

Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde bir ayrılık daha! Yeni adresi de belli oldu
Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
KKTC'ye sahne almaya aynı feribotla giden DJ, yaşadığı dehşeti anlattı: Gemi o gün de su almış

KKTC'ye sahne almaya aynı feribotla giden DJ, yaşadığı dehşeti anlattı