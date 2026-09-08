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Anne dağ keçisi yavrusunu kayalıkların arasında emzirdi

Anne dağ keçisi yavrusunu kayalıkların arasında emzirdi
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde sarp kayalıklarda annesinin peşinden ayrılmayan yavru dağ keçisinin emzirildiği anlar görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sarp kayalıklarda annesinin peşinden ayrılmayan yavru dağ keçisinin emzirildiği anlar görüntülendi.

Yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çeken Artvin'in Yusufeli ilçesinde anne dağ keçisi ile yavrusunun doğal yaşamındaki özel anları kameraya yansıdı. Birçok yarışmada ödül alan doğa fotoğrafçısı Mustafa Aydın tarafından kaydedilen görüntülerde, yavru dağ keçisinin sarp ve kayalık arazide annesinin peşinden dolaştığı görüldü. Bir süre annesini takip eden yavru, daha sonra kayalıkların üzerinde süt emmeye başladı.

Dik yamaçlarda ve sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, güçlü bacakları ve kayalık zemine uyum sağlayan tırnak yapıları sayesinde zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edebiliyor. Tehlike anında yüksek ve ulaşılması güç noktalara çıkan dağ keçileri, çevik yapılarıyla yaban hayatının dikkat çeken türleri arasında yer alıyor.

Anne dağ keçisinin yavrusunu emzirdiği ve ardından birlikte kayalıklar arasında ilerledikleri anlar, Yusufeli'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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