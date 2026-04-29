Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum etabının yüzde 25'i tamamlandı

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabında çalışmaların yüzde 25 civarında tamamlandığı ifade edildi.

Çorum İl Koordinasyon Toplantısı Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kentte devam eden kamu kurum ve kuruluşların devam eden yatırımları değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, devam eden projelerin yılın 3 ayına ait verileri paylaşarak, "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 223 adet kamu projesi yürütülmektedir. Projelerin toplam proje tutarı 127 milyar 132 milyon Türk Lirası, önceki yıllar harcama tutarları 44 milyar Türk lirası, 2026 ödeneği tutarı 31 milyar 695 milyon Türk lirası, 2026 yılı 1. izleme dönemi itibarıyla harcama dönemi 3 milyar 235 milyon Türk lirasıdır. 2026 yılında nakdi gerçekleşme oranı yüzde 10,21 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Hızlı Tren Hattı'nda gelinen noktayla ilgili bilgi verildi

Toplantıda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çalışmaların 2029 yılında tamamlanmasının planlandığını ifade eden Kocaman, "Proje kapsamında hattın başlangıç ve bitiş noktası, Kırıkkkale'nin Delice ilçesinde başlayıp Çorum il merkezine ulaşacak şekilde toplam 122 kilometre olarak tasarlanmıştır. Proje hat hızımız 200 kilometre/saat. Delice Yolcu/Yük İstasyonu, Sungurlu OSB Yolcu/Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yolcu İstasyonu olmak üzere 5 istasyon bulunmaktadır. Alacahöyük'te de bir sayding bulunmaktadır" diye konuştu.

"Altyapıda fiziksel ilerlemede yüzde 30'lardayız"

Çalışmalarda gelinen noktayı açıklayan Kocaman, toplam proje tamamlanma seviyesinin yüzde 25'i aştığını kaydederek, "Kazıda yüzde 87,44, dolgunda yüzde 8,49, tünellerimizde yüzde 27,04, köprülerimizde yüzde 26,19, üst geçitlerimizde yüzde 3,12, alt geçitlerimizde yüzde 6,77, aç-kapa yapılarımızda yüzde 52,95 ve menfez yapılarımızda yüzde 4,70 tamamlanan çalışmalarımız devam etmektedir. Altyapıda fiziksel ilerlemede yüzde 30'lardayız, nakti ilerlemede yüzde 23'45'teyiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti

Felaket senaryosu gerçek oldu! Uçuşa geçti, durdurulamıyor
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?