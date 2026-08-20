Haberler

Keban Baraj Gölü'nde Amatör Balıkçı 5,5 Kiloluk Alabalık Yakaladı

Keban Baraj Gölü'nde Amatör Balıkçı 5,5 Kiloluk Alabalık Yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Tugay Polat, oltasına takılan 5,5 kilogram ağırlığındaki büyük alabalığı kısa süren mücadelenin ardından kıyıya çıkardı. Balık, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekerken Polat, o anları kamerayla kayıt altına aldı.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Tugay Polat oltayla 5,5 kilogram ağırlığında alabalık yakaladı.

Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan amatör balıkçı Tugay Polat'ın oltasına takılan büyük alabalık, kısa süren mücadelenin ardından kıyıya çıkarıldı. Yakalanan balık, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekti.

Tugay Polat 5,5 kilo gelen alabalığı görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

323 milyon liralık yasa dışı bahis hacmi! Onlarca gözaltı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor