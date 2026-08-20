Keban Baraj Gölü'nde Amatör Balıkçı 5,5 Kiloluk Alabalık Yakaladı
Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Tugay Polat, oltasına takılan 5,5 kilogram ağırlığındaki büyük alabalığı kısa süren mücadelenin ardından kıyıya çıkardı. Balık, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekerken Polat, o anları kamerayla kayıt altına aldı.
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Tugay Polat oltayla 5,5 kilogram ağırlığında alabalık yakaladı.
Keban Baraj Gölü'nde balık avlayan amatör balıkçı Tugay Polat'ın oltasına takılan büyük alabalık, kısa süren mücadelenin ardından kıyıya çıkarıldı. Yakalanan balık, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekti.
Tugay Polat 5,5 kilo gelen alabalığı görüntüleyerek o anları kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı