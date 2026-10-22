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Amasya'da sis denizi Yalıboyu Evleri'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Amasya'da sis denizi Yalıboyu Evleri'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu Haber Videosunu İzle
Amasya'da sis denizi Yalıboyu Evleri'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Amasya'da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sis, şehrin üzerini kaplayarak deniz görünümü oluşturdu. Yeşilırmak kıyısındaki Yalıboyu Evleri ve Harşena Kalesi çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Amasya'da şehrin üzerini kaplayan sis denizi, etkileyici görüntü oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı. Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sundu.

Tarihi şehrin tamamı, Yeşilırmak nehri kıyısındaki Yalıboyu Evleri ve Harşena Kalesi çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksek kesimlerde etkili olan sis bulutunu görüntüleyen Cemal Kaya, "Amasya sislerin altında kaldı. Manzara çok güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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