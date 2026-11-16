Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya'da iki kardeş her hafta dağlardaki çöpleri toplayıp meşe palamudu ekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da iki kardeş her hafta dağlardaki çöpleri toplayıp meşe palamudu ekiyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da biri emekli apartman görevlisi diğeri işçi olan iki kardeş, her hafta izin günlerinde dağlardaki çöpleri toplayıp son 3 yıldır meşe palamudu tohumu ekiyor. Kardeşler, dedeleri ve babaları gibi doğayı koruyarak gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmayı sürdüreceklerini belirtiyor.

Amasya'da biri emekli apartman görevlisi diğeri ise işçi olan iki kardeş, şehrin zirvesini çöplerden arındırıp ağaçlandırmak için tohum ekiyor. Dede ve babaları eski orman bekçisi olan yeşil vatanın gönüllü bekçisi Eftelioğlu kardeşler, her hafta izin günlerinde gezinti yaptıkları dağlardaki çöpleri temizliyor.

Çocukluk yıllarının geçtiği Çakallar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana her hafta giden emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu (52) ve özel sektörde çalışan iççi kardeşi Altan Eftelioğlu (45) etraftaki çöp ile atık şişeleri poşet poşet topluyor. Doğasever kardeşler son 3 yıldır aile bireylerini de organize edip topladıkları meşe palamudu tohumlarının yamaçlara ekilmesini sağlıyor.

Dedeleri Ahmet Eftelioğlu ve babaları Musa Eftelioğlu'nun yıllardır bu bölgede orman bekçisi olarak görev yapıp emekli olduklarını hatırlatan Altan Eftelioğlu, "Biz aile olarak doğayı seviyoruz. Dağlara atılan çöpleri topluyoruz. Ayrıca doğanın yeşillenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Her hafta izin günlerinde dağa çıkıp yaklaşık 3 saat boyunca gezinti yaparken poşet poşet çöp topladıklarına değinen emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu ise gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin devasa teklifi ortaya çıktı
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı

Her gören aynı yorumu yapıyor

Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans

O da olmasa! Yaptıklarıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış