Amasya'da iki kardeş her hafta dağlardaki çöpleri toplayıp meşe palamudu ekiyor

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Amasya'da biri emekli apartman görevlisi diğeri ise işçi olan iki kardeş, şehrin zirvesini çöplerden arındırıp ağaçlandırmak için tohum ekiyor. Dede ve babaları eski orman bekçisi olan yeşil vatanın gönüllü bekçisi Eftelioğlu kardeşler, her hafta izin günlerinde gezinti yaptıkları dağlardaki çöpleri temizliyor.

Çocukluk yıllarının geçtiği Çakallar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana her hafta giden emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu (52) ve özel sektörde çalışan iççi kardeşi Altan Eftelioğlu (45) etraftaki çöp ile atık şişeleri poşet poşet topluyor. Doğasever kardeşler son 3 yıldır aile bireylerini de organize edip topladıkları meşe palamudu tohumlarının yamaçlara ekilmesini sağlıyor.

Dedeleri Ahmet Eftelioğlu ve babaları Musa Eftelioğlu'nun yıllardır bu bölgede orman bekçisi olarak görev yapıp emekli olduklarını hatırlatan Altan Eftelioğlu, "Biz aile olarak doğayı seviyoruz. Dağlara atılan çöpleri topluyoruz. Ayrıca doğanın yeşillenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Her hafta izin günlerinde dağa çıkıp yaklaşık 3 saat boyunca gezinti yaparken poşet poşet çöp topladıklarına değinen emekli apartman görevlisi Ercan Eftelioğlu ise gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı