Alevlerin içinden jandarma kurtarıp su vermişti, o kediden güzel haber

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen orman yangını sırasında, jandarma ekibinin alevlerin içerisinde kurtardığı ve ardından su verdiği kedinin veteriner kliğindeki tedavisi sürüyor. Kliniklerine 12 kedi ve 9 köpek geldiğini ve bunlardan en ağır olanını bu kedi olduğunu belirten Veteriner Hekim Olgun Aslan, "Yangında tüm tüyleri yanmış. Cilt yaraları çok derin değil ama patileri çok etkilenmiş. Yüzü ve kulaklarının bazı bölgelerinde yanık yerleri var. Şu anda biraz ağrısı var ve tedavi süreci devam ediyor. Tahminime göre 1 hafta ya da 10 gün içerisinde sağlıklı bir şekilde evine dönecek" dedi.

Görüntüsü içleri yakmıştı

Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde dün çıkan ve 10 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, bugün kontrol altına alındı. Orman yangınından insanlar kadar, hayvanlar da etkilendi. Alev ve dumanlardan etkilenen sokak hayvanları, bölgedeki veterinerlere götürülürken en yürek yakan görüntü ise jandarma ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı kedi oldu. Tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğu yangında, jandarma ekiplerinin fark ettiği bir kedi alevlerin arasından kurtarıldı. Jandarma ekibi tarafından su verilen kedinin tüm tüylerinin yandığı ve vücudunda yaralar olduğu gözlendi. Bölgedeki çalışmalarda görev alan veterinerler tarafından kliniğe götürülen kedinin tedavisine başlandı.

"1 hafta ya da 10 gün içerisinde sağlıklı bir şekilde evine dönecek"

Kemer Veteriner Kliniği'nden Veteriner Hekim Olgun Aslan, kliniklerine yangından etkilenen 12 kedi ile 9 köpek getirildiğini ve bu vakalarda herhangi bir ölümün gerçekleşmediğini söyledi. Yangını en ağır geçiren hayvanın dün jandarma ekiplerinin kurtardığı kedi olduğunu aktaran Aslan, "Jandarma ekiplerinin kurtarıp su verdiği kedi de şu an kliniğimizde. Biz onu başka bir klinik tarafından tıraş edilmiş sanmıştık ancak daha uzun tüylüymüş. Yangında tüm tüyleri yanmış. Cilt yaraları çok derin değil ama patileri çok etkilenmiş. Yüzü ve kulaklarının bazı bölgelerinde yanık yerleri var. Şu anda biraz ağrısı var ve tedavi süreci devam ediyor. Dün çok fazla yemek yemek istemedi, bugün beslemeye çalışıyoruz. Tahminime göre 1 hafta ya da 10 gün içerisinde sağlıklı bir şekilde evine dönecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı