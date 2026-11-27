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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kapalı pazar yerinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, pazar esnafı ve vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan farkındalık kokartları takıldı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele mesajlarının yer aldığı etiketler pazar tezgahlarına asıldı.

Şiddetle mücadele ortak toplumsal sorumluluk

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Sevgi, saygı ve eşitlik temelinde, şiddetten uzak bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekildi.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı