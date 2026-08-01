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Alanya’da orman yangını

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Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Tepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunuyor. Yangına havadan ve karadan; 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle hızlı ve etkin şekilde müdahale diliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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