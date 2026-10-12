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Alanya'da İncekum Halk Plajı açıklarında peş peşe üç hortum oluştu

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Alanya'daki İncekum Halk Plajı açıklarında bugün saat 14.00 sıralarında aynı anda üç hortum oluştu. Yaklaşık 10 dakika görülen hortumlar, turistlerce cep telefonuyla görüntülendi; yağmur başlayınca kayboldu ve plajdaki turistler sahilden ayrıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Halk Plajı açıklarında bugün öğle saatlerinde aynı dakikalarda peş peşe üç hortum oluştu. Denizde ve plajda bulunan turistler, hortumları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Alanya'nın İncekum Halk Plajı açıklarında bugün saat 14.00 sıralarında denizde üç hortum meydana geldi. Aynı anda ortaya çıkan hortumlar, plajda bulunan turistlerin dikkatini çekti. Bazı turistler cep telefonlarıyla o anları kaydederken, bazı tatilcilerin denizde yüzmeye devam ettiği görüldü.

Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen hortumlar, bölgede yağmurun başlamasının ardından gözden kayboldu. Yağışın başlamasıyla birlikte plajdaki turistler de eşyalarını toplayarak sahilden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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