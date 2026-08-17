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Alanya'da Ani Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Alanya'da Ani Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde yaklaşık yarım saat süren gök gürültülü sağanak, hayatı kısa süreli olumsuz etkiledi. Vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı; yağış sonrası güneş yeniden açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın ardından hava yeniden güneşli havaya döndü.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 60 seviyelerinde seyrettiği Alanya'da aniden gök gürültülü sağanak yağış meydana geldi. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda günlük yaşamı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bulutlar dağılırken, güneş yeniden kendisini gösterdi. İlçede hava kısa süre içerisinde yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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