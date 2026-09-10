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Aksaray’da köy yollarının asfaltları devam ediyor

Aksaray’da köy yollarının asfaltları devam ediyor
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Aksaray’da yaz mevsiminin başlangıcıyla köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları hızla devam ederken, Gözlükuyu ve Akçakent köy yollarının asfalt çalışmaları da tamamlandı.

Aksaray'da yaz mevsiminin başlangıcıyla köy yollarında başlatılan asfalt çalışmaları hızla devam ederken, Gözlükuyu ve Akçakent köy yollarının asfalt çalışmaları da tamamlandı.

2026 yılı yol asfalt yapım programı çerçevesinde Aksaray İl Özel İdaresince başlatılan yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok köy yolu asfalta kavuşurken son olarak merkez ilçeye bağlı Gözlükuyu, Eski Gözlükuyu yolu 5 kilometre, Akçakent köyü 1,2 kilometrelik yol güzergahında plentmiks temel malzeme (PMT) serimi ve 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla köylerin yol standardı yükseltilirken, toplam 6,2 kilometrelik güzergahta ulaşım uzun ömürlü ve daha konforlu hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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