Akkuş, Van Gölü Havzası'ndaki kar yağışını su kaynakları için umut verici buldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası bölgesinde kar yağışlarının başlamasını su kaynaklarının geleceği açısından oldukça olumlu bir gelişme olduğunu ifade edere, "Dağların beyaz bir örtüyle kaplanmasının önümüzdeki yıl için büyük bir umut kaynağı oldu" dedi.

Van Gölü Havzası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışlarının başlaması çok sevindirici olduğunu ifade eden ( Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Dağlarımızın beyaza bürünmesi, önümüzdeki yılın su kaynakları açısından umut verici bir başlangıç. Sonbahar ve kış boyunca dağların doruklarında birikecek kar örtüsü, 2027 yılının özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ihtiyaç duyacağımız suyun önemli kaynaklarından biri olacak. Yüksek dağlar, karı bünyesinde tutan doğal su depolarıdır. Biriken karların ilkbahardan itibaren kademeli olarak erimesi, akarsuların beslenmesine, toprağın nem kazanmasına, yer altı su kaynaklarının yenilenmesine ve Van Gölü'ne ulaşan su miktarının artmasına katkı sağlar. Bu nedenle dağlarda biriken kar, havzadaki yaşamın devamlılığı açısından çok önemlidir. Havzada yeterli suyun bulunması, tarımsal üretimden sulak alanların korunmasına, inci kefalinin üreme göçünü gerçekleştirdiği akarsulardan Van Gölü'nün su dengesine kadar bütün yaşamı ilgilendiriyor. Dileğimiz, kar yağışlarının kış boyunca devam etmesi ve eriyen kar sularının baharla birlikte akarsularımızı, kaynaklarımızı ve Van Gölü'nü beslemesidir" dedi.

"Kar yağışının bol olması kadar suyu nasıl yönetilmesi de önemli"

Kar yağışının bol olması kadar suyu nasıl yönetildiği ve kullandığının da önemine de değinen Doç Dr. Akkuş, "Tarımsal sulamada su verimsiz kullanılıyor, şebekelerdeki kayıp ve kaçaklar önlenmiyor. Şehir merkezinde patlayan borular günlerce onarılmadan bekletiliyor ve akarsulardan ve yer altı kaynaklarından kontrolsüz su çekilmeye devam ediliyorsa, bol yağışlı yıllarda bile su sıkıntısı yaşayabiliriz. Dağlarımızda biriken karın bereketini geleceğe taşıyabilmek için suyun her damlasını özenle değerlendirmeli. Kullanımımızı havzanın su bütçesine göre planlamalı ve doğal yaşamın ihtiyaç duyduğu suyu korumalıyız. Yağışla büyüyen umudumuz, ancak bilinçli tüketim ve doğru su yönetimiyle kalıcı bir kazanıma dönüşebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı