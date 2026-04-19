Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji yetkililerinden alınan son bilgilere göre, Akdeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Mersin'in iç kesimleri ile Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Yağışlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Adana'da dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yağmur etkili olmuş yollar nehre dönmüş bir çok evi su basmıştı. - ADANA

